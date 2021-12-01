"Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность". Кулеба назвал потоком сознания слова Лукашенко

Кулеба: Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, мы будем действовать по полной программе Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским".

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", – отреагировал Кулеба.