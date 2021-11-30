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Лукашенко заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским"

Лукашенко сказал, что собрался в Крым
Лукашенко сказал, что собрался в Крым
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил, что Крым "стал де-юре российским" после "референдума". Фрагменты беседы Лукашенко с пропагандистом Дмитрием Киселевым были опубликованы 30 ноября.

По утверждениям Лукашенко, "все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым", а после "референдума и де-юре Крым стал российским".

Также Лукашенко сказал "РИА Новости", что намерен посетить оккупированный полуостров, потому что его туда "пригласили", и у него есть договоренность с российским президентом Владимиром Путиным, что они в Крыму "побудут".

Лукашенко заявил агентству, что его поездка в Крым будет означать "признание" полуострова "частью РФ". 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию

В начале ноября Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. "Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – добавил он. В МИД Украины на это ответили, признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма "территорией России" приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, аннексия
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