Лукашенко заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским"

Лукашенко сказал, что собрался в Крым Фото: EPA

По утверждениям Лукашенко, "все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым", а после "референдума и де-юре Крым стал российским".

Также Лукашенко сказал "РИА Новости", что намерен посетить оккупированный полуостров, потому что его туда "пригласили", и у него есть договоренность с российским президентом Владимиром Путиным, что они в Крыму "побудут".

Лукашенко заявил агентству, что его поездка в Крым будет означать "признание" полуострова "частью РФ".