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"Переговоры с преступниками аморальны". Климкин прокомментировал слова Путина об Украине и НАТО

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Климкин: О чем можно договариваться с преступниками?
Климкин: О чем можно договариваться с преступниками?
Фото: ЕРА

Россия и ее президент Владимир Путин, выдвигающий требования о гарантиях невступления Украины в НАТО, ранее нарушили "все". Об этом 1 декабря заявил в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

"Требуя юридических гарантий "нерасширения" НАТО на восток, Кремль "забывает", что нарушил все, включая юридические, гарантии "нерасширения" на запад. Во-первых, верить РФ нет смысла. Во-вторых, если Путин хочет кому-то доказать, то пусть освобождает Крым и Донбасс, а потом вообще что-то предлагает", – написал Климкин.

По его словам, "брежневский СССР хоть делал вид соблюдения хельсинских принципов".

"Сегодняшний российский режим их, наоборот, уничтожает. Поэтому и какие-либо переговоры с ним о правах, свободах и праве выбора других невозможны. Более того, нет смысла, не должны вестись и, в конце концов, юридически ничтожны, ведь о чем можно договариваться с преступниками? И, в конце концов, такие переговоры просто аморальны", – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1581604455520238

Контекст:

На слова Путина отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Владимир Путин, Крым, Украина, НАТО, Донбасс, переговоры, Павел Климкин, преступник
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