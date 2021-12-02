"Переговоры с преступниками аморальны". Климкин прокомментировал слова Путина об Украине и НАТО

Климкин: О чем можно договариваться с преступниками? Фото: ЕРА

Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

"Требуя юридических гарантий "нерасширения" НАТО на восток, Кремль "забывает", что нарушил все, включая юридические, гарантии "нерасширения" на запад. Во-первых, верить РФ нет смысла. Во-вторых, если Путин хочет кому-то доказать, то пусть освобождает Крым и Донбасс, а потом вообще что-то предлагает", – написал Климкин.

По его словам, "брежневский СССР хоть делал вид соблюдения хельсинских принципов".

"Сегодняшний российский режим их, наоборот, уничтожает. Поэтому и какие-либо переговоры с ним о правах, свободах и праве выбора других невозможны. Более того, нет смысла, не должны вестись и, в конце концов, юридически ничтожны, ведь о чем можно договариваться с преступниками? И, в конце концов, такие переговоры просто аморальны", – считает Климкин.