Суд разрешил задержать главу оккупационных "властей" Крыма Аксенова

Суд 25 ноября рассмотрел жалобу прокурора на определение Шевченковского райсуда Киева от 4 октября, в котором Офису генпрокурора было отказано в разрешении на задержание Аксенова для участия его в рассмотрении ходатайства об аресте.

Апелляционный суд отменил это определение и принял новое, согласно которому ходатайство прокурора о разрешении на задержание Аксенова удовлетворено.