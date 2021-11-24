Аксенов пригласил президента Болгарии, называвшего Крым "российским", посетить полуостров

Радев называл оккупированный Крым "российским". Оккупационные власти зовут его "убедиться, что никакой "аннексии" не было" Фото: ЕРА

Об этом глава оккупационной власти написал 23 ноября в Facebook по итогам встречи с представителем болгарской общины Крыма Иваном Абажером.

"Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей. И, конечно, лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия", – написал Аксенов.

Абажер 20 ноября заявлял, что Радев получил приглашение посетить оккупированный полуостров, сообщало "РИА Новости".

22 ноября депутат Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии "Крым.Реалии" высказывал сомнения в том, что Радев примет приглашение, которое, как подчеркнул парламентарий, является российской пропагандой.

"Абажер не представляет этнических болгар Крымского полуострова, а только оккупационную администрацию в Крыму. Болгария остается членом НАТО и ЕС, и вряд ли господину Радеву удастся изменить внешний курс страны", – сказал Чийгоз.