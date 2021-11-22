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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После критики со стороны США администрация президента Болгарии выпустила разъяснение его слов о Крыме

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Заявление Радева уточнили после критики США
Заявление Радева уточнили после критики США
Фото: ЕРА

Администрация президента Болгарии Румена Радева 22 ноября распространила в СМИ разъяснение позиции главы государства о Крыме.

В нем, как сообщает "DW Български", говорится, что Радев неоднократно подчеркивал: аннексия Крыма является нарушением международного права. 

"Это четкая позиция Республики Болгария во всех международных организациях. С правовой точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовыми методами", – сказано в заявлении. 

Радев не раз выражал озабоченность по поводу сложившейся "фактической ситуации, которая приводит к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", заявили в его администрации.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

США, Евросоюз и другие страны в 2014 году из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины ввели против России санкции, которые неоднократно продлевали.

18 ноября во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Радев, баллотирующийся на второй срок заявил, что санкции, которые ввели против России из-за оккупации Крыма, неэффективны. На уточняющий вопрос, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский, да?" 

19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии из-за высказываний Радева. Посол заверил украинских дипломатов, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части ее территории, не изменилась.

В тот же день президент Болгарии повторил свое заявление, отметив, что аннексия Крыма является нарушением международного права, но "на данный момент Крым является российским". Также Радев добавил, что "драмы нет".

расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей", – ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Своими заявлениями Радев подыграл российской пропаганде и нанес удар отношениям Киева и Софии, заявил глава МИД.

22 ноября на слова Радева отреагировало посольство США в Болгарии. "Соединенные Штаты, G7, Европейский союз и НАТО всегда были ясны и едины в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность [заявлениями Радева] болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии", – сказано в сообщении. 

На выборах Радев победил

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Украина, Болгария, оккупация, Румен Радев
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