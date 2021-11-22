После критики со стороны США администрация президента Болгарии выпустила разъяснение его слов о Крыме

В нем, как сообщает "DW Български", говорится, что Радев неоднократно подчеркивал: аннексия Крыма является нарушением международного права.

"Это четкая позиция Республики Болгария во всех международных организациях. С правовой точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовыми методами", – сказано в заявлении.

Радев не раз выражал озабоченность по поводу сложившейся "фактической ситуации, которая приводит к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", заявили в его администрации.