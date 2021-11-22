Президент Болгарии Радев, дважды назвавший Крым российским, победил на выборах

Согласно данным ЦИК, Радев получил 66,72% голосов, а его конкурент Анастас Герджиков – 31,8%.

1,48% избирателей проголосовали "против всех".

В то же время ЦИК не объявил официальную явку избирателей во время второго тура президентских выборов.