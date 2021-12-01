Зеленский заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации

Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций. По его словам, это первый случай, когда оккупация Крыма Россией обсуждалась на самом высоком международном уровне.

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах", – сказал Зеленский.