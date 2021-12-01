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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации

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Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня
Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций. По его словам, это первый случай, когда оккупация Крыма Россией обсуждалась на самом высоком международном уровне. 

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах", – сказал Зеленский. 

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Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Крым, Украина, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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