Кулеба: Несколько стран – на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе

Кулеба: Россия не ожидала, что так много стран на таком высоком уровне примут участие в Крымской платформе Фото: EPA

"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Мы активно работаем со странами. В каждой стране, которая участвует в Крымской платформе, должна появиться определенная инфраструктура и определенные механизмы", – сказал он.

Кулеба отметил, что такая инфраструктура создается.

"Но уже неоспоримым является факт, что Крымская платформа стала успехом, самым большим международным политическим событием, которое принимала Украина с 1991 года. Это само по себе достижение. Ну и реакция России на Крымскую платформу свидетельствует, что мы движемся в очень правильном направлении и Россия не ожидала, что так много стран на таком высоком уровне примут участие в Крымской платформе", – заявил министр.