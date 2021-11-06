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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Несколько стран – на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе

Кулеба: Россия не ожидала, что так много стран на таком высоком уровне примут участие в Крымской платформе
Кулеба: Россия не ожидала, что так много стран на таком высоком уровне примут участие в Крымской платформе
Фото: EPA

Несколько государств находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 ноября на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Мы активно работаем со странами. В каждой стране, которая участвует в Крымской платформе, должна появиться определенная инфраструктура и определенные механизмы", – сказал он.

Кулеба отметил, что такая инфраструктура создается.

"Но уже неоспоримым является факт, что Крымская платформа стала успехом, самым большим международным политическим событием, которое принимала Украина с 1991 года. Это само по себе достижение. Ну и реакция России на Крымскую платформу свидетельствует, что мы движемся в очень правильном направлении и Россия не ожидала, что так много стран на таком высоком уровне примут участие в Крымской платформе", – заявил министр.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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