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ПОЛИТИКА

Украина призвала ООН присоединиться к Крымской платформе

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МИД: Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН
МИД: Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН
Фото: depositphotos.com

Украина надеется на присоединение Организации Объединенных Наций к Крымской платформе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 76-й годовщины создания ООН, опубликованном на сайте ведомства 24 октября.

Министерство напомнило, что 23 августа 2021 года "с целью защиты норм и принципов международного права" Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу – новый международный формат, направленный на деоккупацию Крыма и противодействие гибридной агрессии со стороны России.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины. Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и [роль ООН] в защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Украина как одна из стран – основательниц ООН подтверждает "приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН".

"Понимая важность обеспечения мира на территориях, где продолжаются вооруженные конфликты, готовы и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН. Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный в Уставе ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", – говорится в заявлении.

Также в МИД отметили важность реформирования ООН, добавив, что Украина готова этому способствовать.

"Организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права. Одним из наиболее успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", – указано в заявлении.

Ведомство добавило, что актуальным направлением деятельности ООН в Украине является "поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира и неповторения оккупации".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, МИД Украины, оккупация, российская агрессия, Крымская платформа
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