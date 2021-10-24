Украина призвала ООН присоединиться к Крымской платформе

Министерство напомнило, что 23 августа 2021 года "с целью защиты норм и принципов международного права" Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу – новый международный формат, направленный на деоккупацию Крыма и противодействие гибридной агрессии со стороны России.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины. Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и [роль ООН] в защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Украина как одна из стран – основательниц ООН подтверждает "приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН".

"Понимая важность обеспечения мира на территориях, где продолжаются вооруженные конфликты, готовы и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН. Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный в Уставе ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", – говорится в заявлении.

Также в МИД отметили важность реформирования ООН, добавив, что Украина готова этому способствовать.

"Организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права. Одним из наиболее успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", – указано в заявлении.

Ведомство добавило, что актуальным направлением деятельности ООН в Украине является "поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира и неповторения оккупации".