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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН – Кулеба

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Кулеба: Крымская платформа превращается в действительно мировое дело
Кулеба: Крымская платформа превращается в действительно мировое дело
Фото: ЕРА

Крымскую платформу впервые упомянули в тексте проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 18 ноября на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, предает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы… Я рад, что экспертная сеть уже работает. Она объединила более 70 украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников из разных стран мира. Все они ежедневно изучают широкий спектр проблем российской оккупации Крыма. Меня особо радует, что сейчас на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается на действительно мировое дело", – подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что саммит Крымской платформы не был одноразовым мероприятием – это будет постоянно действующий формат.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, резолюция, Крымская платформа
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