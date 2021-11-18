Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН – Кулеба

"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы… Я рад, что экспертная сеть уже работает. Она объединила более 70 украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников из разных стран мира. Все они ежедневно изучают широкий спектр проблем российской оккупации Крыма. Меня особо радует, что сейчас на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается на действительно мировое дело", – подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что саммит Крымской платформы не был одноразовым мероприятием – это будет постоянно действующий формат.