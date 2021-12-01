Лукашенко заявил, что будет делать все, чтобы Украина стала "нашей"

Экономически, юридически и политически Беларусь будет с Россией, заявил Лукашенко Фото: EPA

"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией", – сказал он.

По словам Лукашенко, он никогда не будет "на стороне националистического угара", который, якобы, происходит в Украине.

"Буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это... мое твердое убеждение", – добавил он.