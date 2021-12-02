"Мы видели этот сценарий в 2014 году". Блинкен заявил о масштабном всплеске антиукраинской пропаганды в социальных сетях

Он подчеркнул, что США глубоко обеспокоены свидетельствами планирования серьезной агрессии РФ против Украины, причем в планы входят как попытки дестабилизировать Украину изнутри, так и широкомасштабные военные операции.
По словам Блинкена, сейчас наблюдается такой же сценарий, как в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину.
"Тогда, как и сейчас, значительно выросли боевые силы у границы. Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия. Мы снова увидели эту тактику – в последние 24 часа. А в последние недели мы также наблюдаем масштабный – более чем 10-кратный – всплеск активности в социальных сетях, продвигающий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровням, которые в последний раз наблюдались в преддверии вторжения России в Украину в 2014 году", – сказал Блинкен.
Глава Госдепа отметил, что США не знают, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении, но уверены в том, что он создает возможность в случае принятия такого решения быстро реализовать его.
По словам Блинкена, США активно взаимодействуют по этому вопросу с союзниками и партнерами, а также напрямую с Путиным. Он упомянул поездку директора ЦРУ Уильяма Бернса по указанию президента Джо Байдена в Москву, "чтобы выразить нашу озабоченность, нашу приверженность дипломатическому процессу и суровые последствия, если Россия пойдет по пути конфронтации и военных действий".
Блинкен добавил, что США дали понять Кремлю, что в случае новой агрессии США введут новые санкции, от которых до сих пор воздерживались.
С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.
США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году". По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.
В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.