"Мы видели этот сценарий в 2014 году". Блинкен заявил о масштабном всплеске антиукраинской пропаганды в социальных сетях

Блинкен о РФ: Они усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия Фото: EPA

Он подчеркнул, что США глубоко обеспокоены свидетельствами планирования серьезной агрессии РФ против Украины, причем в планы входят как попытки дестабилизировать Украину изнутри, так и широкомасштабные военные операции.

По словам Блинкена, сейчас наблюдается такой же сценарий, как в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину.

"Тогда, как и сейчас, значительно выросли боевые силы у границы. Тогда, как и сейчас, они усилили дезинформацию, чтобы представить Украину агрессором, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия. Мы снова увидели эту тактику – в последние 24 часа. А в последние недели мы также наблюдаем масштабный – более чем 10-кратный – всплеск активности в социальных сетях, продвигающий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровням, которые в последний раз наблюдались в преддверии вторжения России в Украину в 2014 году", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что США не знают, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении, но уверены в том, что он создает возможность в случае принятия такого решения быстро реализовать его.

По словам Блинкена, США активно взаимодействуют по этому вопросу с союзниками и партнерами, а также напрямую с Путиным. Он упомянул поездку директора ЦРУ Уильяма Бернса по указанию президента Джо Байдена в Москву, "чтобы выразить нашу озабоченность, нашу приверженность дипломатическому процессу и суровые последствия, если Россия пойдет по пути конфронтации и военных действий".

Блинкен добавил, что США дали понять Кремлю, что в случае новой агрессии США введут новые санкции, от которых до сих пор воздерживались.