Песков назвал "прямой угрозой" заявления Зеленского о Крыме

"Мы видим это как прямую угрозу", – сказал Песков.

По его словам, это свидетельствует о том, что "Киев готов использовать любые методы, даже силовые".

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы видим достаточно даже агрессивную риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения", – заявил Песков.

Спикер Путина не уточнил, с чьей стороны в зоне международного конфликта на Донбассе наблюдаются "провокационные действия".