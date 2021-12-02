Песков назвал "прямой угрозой" заявления Зеленского о Крыме

"Мы видим это как прямую угрозу", – сказал Песков.
По его словам, это свидетельствует о том, что "Киев готов использовать любые методы, даже силовые".
"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы видим достаточно даже агрессивную риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения", – заявил Песков.
Спикер Путина не уточнил, с чьей стороны в зоне международного конфликта на Донбассе наблюдаются "провокационные действия".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
1 декабря 2021 года, выступая в Верховной Раде, Зеленский заявил, что Украина борется за оккупированный Россией украинский Крым "не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.