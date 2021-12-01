ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что РФ пока не признает "ДНР" и "ЛНР"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков повторил российское пропагандистское выражение о "внутриукраинском конфликте"
Песков повторил российское пропагандистское выражение о "внутриукраинском конфликте"
Фото: EPA

Россия пока не признает "независимость" фейковых образований "ДНР" и "ЛНР", контролирующих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков 1 декабря, пишет агентство "РИА Новости".

Песков повторил российское пропагандистское выражение о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и заявил, что его урегулирование "затягивается, по многим параметрам заходит в тупик".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, ДНР, война в Украине, ЛНР, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Марго Пино показала лицо после того, как была избита тренером
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о своем втором месте на "Танцах со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (475807)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (259785)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (172130)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (132708)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (78329)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (77433)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53529)
8
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (45477)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS