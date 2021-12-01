Парубий: С Путиным невозможно договориться, его можно только остановить

Парубий: Российская империя в ее теперешнем виде не вечна, просто надо держать оборону Фото: EPA

"Он не признает нашего права как нации называться украинцами. Когда он говорит в своих выступлениях и статьях, что мы один народ, что это значит? Не то, что россиян не существует. Он имеет в виду, что украинцев не существует. Если осознать намерения Путина и российской элиты, напрашивается простой вывод: с Путиным невозможно договориться, его можно только остановить. Путин понимает только язык силы", – подчеркнул Парубий.

Он добавил, что заявление президента Владимира Зеленского о том, что только прямой диалог с главой Кремля может дать результат, выглядит абсурдным и бессмысленным.

"Это или полная некомпетентность, или непонимание причин и мотивов Путина. Это не просто ошибка, это преступная ошибка, если Зеленский будет таким образом вести внешнюю политику Украины, искать прямой диалог с Путиным", – считает нардеп.

По его словам, Украина совместно с партнерами должна ослабить Россию через экономические санкции и политическое влияние.

"Я хочу напомнить как историк. В один день неожиданно исчезла царская Российская империя. Быстро и неожиданно. Никто не мог представить. В один день уже на нашей памяти очень быстро и неожиданно исчезло такое геополитическое образование, как Советский Союз. И Путин не вечный. И российская империя в ее теперешнем виде не вечна, нам просто надо держать оборону", – отметил политик.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк заявил, что не согласен с высказыванием, что ключ от мира в Украине лежит в Кремле.

"Я категорически не соглашаюсь с этим тезисом. В руках Путина не ключ к миру, в руках Путина – автомат для войны. Автомат для войны против Украины, автомат для войны против Европы, автомат для войны против всего демократического и западного мира", – сказал экс-премьер.