ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В руках Путина лежит автомат для войны против всего демократического мира – Яценюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для Украины, заявил Яценюк
Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для Украины, заявил Яценюк
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для Украины. Такое мнение выразил 1 декабря на Киевском форуме по безопасности премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Часто слышны высказывания про то, что ключ от мира в Украине лежит в Кремле и находится в руках Владимира Путина. Я категорически не соглашаюсь с этим тезисом. В руках Путина не ключ к миру, в руках Путина – автомат для войны. Автомат для войны против Украины, автомат для войны против Европы, автомат для войны против всего демократического и западного мира. Поэтому Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для нас", – сказал политик.

По его мнению, партнеры Украины должны очертить "красные линии", которые Россия ни при каких обстоятельствах не сможет нарушить.

"Наша "красная линия" – это линия нашей государственной границы, которая должна проходить по территории, где Крым, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью украинского государства. Наша "красная линия" – это право Украины принимать решение о членстве в Европейском союзе и НАТО", – заявил Яценюк.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать "действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, демократия, война в Украине, война на Донбассе, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим архивным роликом
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим архивным роликом
Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска
Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (468634)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (232519)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (168418)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (108771)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (75179)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (70029)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (52660)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (40456)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS