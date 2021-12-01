В руках Путина лежит автомат для войны против всего демократического мира – Яценюк

"Часто слышны высказывания про то, что ключ от мира в Украине лежит в Кремле и находится в руках Владимира Путина. Я категорически не соглашаюсь с этим тезисом. В руках Путина не ключ к миру, в руках Путина – автомат для войны. Автомат для войны против Украины, автомат для войны против Европы, автомат для войны против всего демократического и западного мира. Поэтому Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для нас", – сказал политик.

По его мнению, партнеры Украины должны очертить "красные линии", которые Россия ни при каких обстоятельствах не сможет нарушить.

"Наша "красная линия" – это линия нашей государственной границы, которая должна проходить по территории, где Крым, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью украинского государства. Наша "красная линия" – это право Украины принимать решение о членстве в Европейском союзе и НАТО", – заявил Яценюк.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать "действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Кулеба.