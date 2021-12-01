В руках Путина лежит автомат для войны против всего демократического мира – Яценюк

"Часто слышны высказывания про то, что ключ от мира в Украине лежит в Кремле и находится в руках Владимира Путина. Я категорически не соглашаюсь с этим тезисом. В руках Путина не ключ к миру, в руках Путина – автомат для войны. Автомат для войны против Украины, автомат для войны против Европы, автомат для войны против всего демократического и западного мира. Поэтому Путин не имеет права очерчивать "красные линии" для нас", – сказал политик.
По его мнению, партнеры Украины должны очертить "красные линии", которые Россия ни при каких обстоятельствах не сможет нарушить.
"Наша "красная линия" – это линия нашей государственной границы, которая должна проходить по территории, где Крым, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью украинского государства. Наша "красная линия" – это право Украины принимать решение о членстве в Европейском союзе и НАТО", – заявил Яценюк.
Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать "действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.
"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Кулеба.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.