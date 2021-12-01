В МИД России считают, что "ни о какой посреднической роли" Турции между Россией и Украиной не может быть речи

Захарова напомнила о существовании нормандского формата и переговоров трехсторонней контактной группы и несколько раз повторила тезис Кремля о том, что РФ "не является стороной конфликта". По ее мнению, стороны конфликта – Киев и боевики "ЛДНР", а РФ вместе с ОБСЕ являются посредниками.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь", – сказала Захарова и обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений.

Турцию она поблагодарила за "стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию".