ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД России считают, что "ни о какой посреднической роли" Турции между Россией и Украиной не может быть речи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Захарова настаивает, что РФ "не является стороной конфликта"
Захарова настаивает, что РФ "не является стороной конфликта"
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел России считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган не может быть посредником между Украиной и Россией в переговорах по урегулированию конфликта между двумя странами. Об этом спикер МИД Мария Захарова заявила 1 декабря на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте министерства.

Захарова напомнила о существовании нормандского формата и переговоров трехсторонней контактной группы и несколько раз повторила тезис Кремля о том, что РФ "не является стороной конфликта". По ее мнению, стороны конфликта – Киев и боевики "ЛДНР", а РФ вместе с ОБСЕ являются посредниками. 

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь", – сказала Захарова и обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений. 

Турцию она поблагодарила за "стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию". 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта". 

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Реджеп Эрдоган, война в Украине, Мария Захарова, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Никитюк: Когда замуж? Так я уже вышла
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
  Дикусар о финале "Танцев со звездами": Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
В сеть попало видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  За восемь дней до премьеры вышел трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
  "Бросил, как только я родила". Katya Chilly рассказала о бывшем муже
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание "Национальный герой Барбадоса"
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
Звезда "Сватов" Кошмал снялась в мини-платье без бретелек с прозрачным декольте-сеткой
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
  "Я таких фривольностей с Максом себе не позволяла". Кухар высказалась о флирте Никитюк с Чмерковским на "Танцах со звездами"
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Эта фраза из трех слов увеличит вашу прибыль в три раза". Седокова раскрыла секрет ведения бизнеса и оголила грудь
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто, прикрыв рукой живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (472573)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (247237)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (170654)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (117009)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (76923)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (73667)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53187)
8
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (42282)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS