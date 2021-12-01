В МИД России считают, что "ни о какой посреднической роли" Турции между Россией и Украиной не может быть речи

Захарова напомнила о существовании нормандского формата и переговоров трехсторонней контактной группы и несколько раз повторила тезис Кремля о том, что РФ "не является стороной конфликта". По ее мнению, стороны конфликта – Киев и боевики "ЛДНР", а РФ вместе с ОБСЕ являются посредниками.
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь", – сказала Захарова и обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений.
Турцию она поблагодарила за "стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.
Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия "не является стороной конфликта".
В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.