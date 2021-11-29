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Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным

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По словам Эрдогана (на фото), Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с Путиным
По словам Эрдогана (на фото), Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с Путиным
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов быть посредником между властями Украины и России. Об этом Эрдоган заявил журналистам по дороге на саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, отмечает агентство "Анадолу".

По словам турецкого лидера, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган отметил, что его позиция по Украине общеизвестна и Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.

Также он подчеркнул, что "Турция готова к посредничеству и готова обсуждать этот вопрос со сторонами".

Сегодня на утреннем брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию журналистов о том, что Турция якобы предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента Украины Владимира Зеленского и Путина, отмечает "РИА Новости".

По его словам, "Россия не является стороной конфликта по Донбассу и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которіе раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Новый саммит Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
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