Эрдоган готов стать посредником между Зеленским и Путиным

По словам Эрдогана (на фото), Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с Путиным Фото: EPA

По словам турецкого лидера, для этого Анкара наладила контакты и с украинской стороной, и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган отметил, что его позиция по Украине общеизвестна и Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.

Также он подчеркнул, что "Турция готова к посредничеству и готова обсуждать этот вопрос со сторонами".

Сегодня на утреннем брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию журналистов о том, что Турция якобы предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием президента Украины Владимира Зеленского и Путина, отмечает "РИА Новости".

По его словам, "Россия не является стороной конфликта по Донбассу и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно".