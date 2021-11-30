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СБУ расследует угрозу захвата власти в Украине, Эрдоган готов стать посредником между Киевом и Москвой. Главное за день

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СБУ сообщила о начале расследования через три дня после слов президента о "госперевороте"
СБУ сообщила о начале расследования через три дня после слов президента о "госперевороте"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 29 ноября.

СБУ заявила о начале расследования подготовки к захвату власти в Украине

Служба безопасности Украины начала расследование "подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, не приводя других деталей. 

Его сообщение появилось через три дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием украинского миллиардера Рината Ахметова.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что парламент создаст временную следственную комиссию по этому вопросу. 

Эрдоган готов стать посредником между Киевом и Москвой в переговорах

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая на том, что Россия "не является стороной конфликта". 

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана"Предложение президента Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет очень важный контекст. В таком треугольнике все стороны максимально точно понимают, насколько хрупка ситуация в нашем регионе. Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат. Если же российская сторона откажется от предложения Турции быть посредником, это только лишний раз подтвердит, что российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", – сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. 

Бутусов заявил об угрозах со стороны ОП

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил об угрозах со стороны ОП. Так Бутусов отреагировал на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о необходимости предоставления ему госохраны. Он считает запугиванием и давлением заявление Арестовича, утверждавшего, что журналиста могут "ликвидировать". 

Журналист сообщил, что предоставить охрану ему не предлагали, а в случае, если такое предложение поступит, он не намерен принимать его. Бутусов считает, что самую большую угрозу его жизни представляет руководство страны. 

Дело Савченко – Рубана решили вернуть прокурору

Броварской горрайонный суд Киевской области решил вернуть прокурору обвинительный акт по делу о подготовке террористического акта в отношении бывшего народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Адвокат заявил, чтоело развалено, не имеет перспектив"

Саакашвили впервые за два месяца выступил на публике

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили впервые появился на публике после задержания и 50 дней голодовки, которую он объявлял в знак протеста против выдвинутых ему обвинений, политик лично выступил в Тбилисском городском суде по делу о разгоне митинга в 2007 году.

Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. Тем временем у здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Месси снова стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист французского клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Лучшим форвардом года стал игрок немецкой "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, голкипером – вратарь ПСЖ и сборной Италии, лучший игрок Евро 2020 Джанлуиджи Доннарумма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Турция, Реджеп Эрдоган, Лионель Месси, Михаил Саакашвили, Юрий Бутусов, переговоры, Владимир Зеленский, государственный переворот, Роберт Левандовский, Давид Арахамия, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко, Михаил Подоляк
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