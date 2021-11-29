Арахамия не исключает, что Рада создаст следственную комиссию по вопросу подготовки захвата власти

Арахамия: Со временем мы сможем провести закрытые слушания на комитете или, возможно, даже создавать какие-то комиссии Фото: sluga-narodu.com

Об этом он заявил в эфире канала ICTV, отвечая на вопрос, планирует ли комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки брать на контроль этот вопрос.

"Если сегодня только открыли уголовное производство, это означает, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут это сделать, наверное, в течение нескольких дней или часов. Конечно, есть инструменты парламентского контроля, среди которых заслушивание – в закрытом режиме, насколько я понимаю, учитывая сенситивность материалов. Потом, со временем, мы сможем провести закрытые слушания на комитете или, возможно, даже создавать какие-то комиссии. Но сначала, мне кажется, нужно переадресовать вопрос к СБУ. Потому что это их статья", – сказал Арахамия.