Фурса про заявление Зеленского о госперевороте: Пострадала инвестиционная привлекательность Украины

Сергей Фурса: Почему мы должны требовать от власти предсказуемости, правил и адекватности? Просто потому, что мы хотим быть богаче. Получать зарплаты выше и пенсии больше Фото: objectiv.tv

"Почему не стоит пугать инвесторов переворотами. Президент лично в прямом эфире заявил, что в стране готовят переворот. И к нему может быть причастен крупнейший бизнесмен страны. Это моментально попало в заголовки крупнейших мировых СМИ. Тем более, сейчас к Украине повышенное внимание на фоне агрессии России. Эту информацию был вынужден комментировать [Джо] Байден. Президент США. Это напугало инвесторов и обвалило котировки еврооблигаций компаний, входящих в группу СКМ, где [Ринат] Ахметов – собственник. А уже к вечеру стало известно, что заявление президента базировалось на разговорах трех отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ, которые говорили в том числе о том, что, когда эта страшная команда захватит власть в Украине, им придется договориться с Ахметовым", – написал Фурса.

Он добавил, что с самого начала эта информация прозвучала как фантастика и серьезно в Украине ее никто не воспринимал.

"Но это сказал президент, это попало в заголовки, это имело последствия. Почему то, что случилось, недопустимо? Почему это делает нас всех беднее? Не Ахметова, а налогоплательщиков Украины. Почему это не только про "испанский стыд". Современная экономика строится на доверии. Если вам доверяют, то к вам приходят инвестиции. Если не доверяют, то деньги обходят вас стороной. Инвесторы хотят верховенства права, надежности и предсказуемости. Просто правил игры. Входит ли в это определение ситуация, когда президент публично привязывает фамилию крупнейшего бизнесмена страны к перевороту. Это очень серьезные обвинения. Что думать инвесторам, которые владели долгами компаний Ахметова и в один день потеряли огромные деньги. А они потеряли. На фоне слабых рынков в "черную пятницу" распродажи долгов Ахметова зашкаливали. Захотят ли они инвестировать еще в Украину, если тут возможны такие заявления с такими последствиями? Разве это про предсказуемость? Разве это про правила игры? Не подумают ли они, что в любой другой момент подобное заявление может касаться любой другой компании и любого другого бизнеса. Это как приход СБУ к айтишникам, только в больших масштабах", – считает аналитик.

Фурса подчеркнул, что многие радовались падению еврооблигаций ДТЭК, думая, что страдает Ахметов.

"Большая часть из этих людей, правда, называли облигации акциями, но это такое. Фундаментально это отображает полное непонимание процессов теми людьми, которые радуются. Потому что пострадал не Ахметов. Пострадала инвестиционная привлекательность Украины. А Ахметов, кстати, получил возможность дешево откупить свои долги. Если у него вдруг было такое желание. Вот такая борьба с олигархами по-украински. Сейчас и так [президент РФ Владимир] Путин своим безумием усложняет для любой компании из Украины и даже для правительства привлечение денег на внешних рынках. Так мы решили ему помочь", – написал он.

Автор убежден, что инвесторы и кредиторы ждут от Украины борьбы с олигархами, но не в такой "сюрреалистичной" форме.

"Более того, Запад прямо показывает, какие олигархи являются токсичными. Но [Игорь] Коломойский и [Дмитрий] Фирташ чувствуют себя прекрасно. И да, если ДТЭК – монополист и с ним надо бороться, то инвестиционный климат бы не страдал, если бы борьба велась с помощью института независимого Антимонопольного комитета. Но для этого надо создать институт независимого Антимонопольного комитета и тот должен сделать свою работу. И да, вся эта ситуация не очень удивляет. Просто потому что рейтинги Украины – на уровне средней страны в Африке. Вас же бы не удивило, если бы где-то в Гане местный диктатор заявил что-то подобное? Нет. Вот и людей из Лондона может не удивить очередная подобная новость из Украины. И вопрос лишь в том, хотим ли мы оставаться на уровне Африки…" – подчеркнул он.

Фурса добавил, что для повышения кредитных рейтингов страны нужно работать и в этом заинтересованы все в Украине.

"Почему это важно? Почему какая-то инвестиционная привлекательность должна волновать граждан Украины? Почему мы должны требовать от власти предсказуемости, правил и адекватности? Просто потому, что мы хотим быть богаче. Получать зарплаты выше и пенсии больше. А это возможно только в результате экономического роста. А экономический рост всегда является результатом инвестиций. Всегда. И пока не будет условий для инвестиций, не будет и выше пенсий и зарплат. Вот и все", – подытожил инвестиционный аналитик.