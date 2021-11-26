Переворот, о котором заявил Зеленский, обсуждали сотрудник ФСБ и три бывших сотрудника МВД Украины – журналист

"Переворот, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД Украины, которые находятся в Крыму", – отметил журналист.
* NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021
Инвестиционный аналитик Сергей Фурса написал в Facebook, что компромат на Ахметова оказался фейком.
"Переворот, который мы заслужили. Весь сыр-бор из-за записей переговоров трех ментов из Крыма и одного ФСБшника. Президент на всю страну привязал Ахметова к госперевороту на основе трепа трех алкашей из Крыма, которые просто вспоминали его фамилию. Еврооблигации ДТЭК обвалились по итогам секретных переговоров трех ментов из Крыма, заставив инвесторов почувствовать себя идиотами", – прокомментировал Фурса.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова.
"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.
Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова".
"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.