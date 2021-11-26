Переворот, о котором заявил Зеленский, обсуждали сотрудник ФСБ и три бывших сотрудника МВД Украины – журналист

Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова (на фото) Фото: EPA

"Переворот, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД Украины, которые находятся в Крыму", – отметил журналист.

* NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса написал в Facebook, что компромат на Ахметова оказался фейком.

"Переворот, который мы заслужили. Весь сыр-бор из-за записей переговоров трех ментов из Крыма и одного ФСБшника. Президент на всю страну привязал Ахметова к госперевороту на основе трепа трех алкашей из Крыма, которые просто вспоминали его фамилию. Еврооблигации ДТЭК обвалились по итогам секретных переговоров трех ментов из Крыма, заставив инвесторов почувствовать себя идиотами", – прокомментировал Фурса.