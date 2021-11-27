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Журналист назвал имена якобы причастных к подготовке переворота в Украине, один из них дал комментарий СМИ

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Эдуарда Федосова назвали причастным к подготовке переворота, он отрицает это
Эдуарда Федосова назвали причастным к подготовке переворота, он отрицает это
Фото: poltava.to

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер, ссылаясь на источники из окружения президента Украины Владимира Зеленского, написал 26 ноября в Twitter, что переворот, о котором заявил президент, обсуждали сотрудник ФСБ и три бывших сотрудника МВД Украины.

Сотрудника ФСБ зовут Василий Васильевич Лаптев, украинцев – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов, написал Миллер, прикрепив к твиту ссылку на досье Федосова на сайте "Полтавщина".

Там указано, что Федосов – заслуженный юрист Украины, генерал-майор милиции, который возглавлял управление МВД в Полтавской области в период с 2011-го по 2014 год. Также Миллер подчеркнул, что Грицак – это не генерал, который был главой Службы безопасности Украины, а, вероятно, политик, который был нардепом двух созывов Верховной Рады (в 2006–2012 годах).

Про Васильева Миллер не сообщал деталей. Однако писал, что все трое украинцев – "перебежчики из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Федосов 27 ноября дал комментарий "Украинской правде". Он отрицает причастность к любым противоправным действиям.

"Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может, еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", – сказал Федосов.

Он сообщил, что после увольнения (по собственному желанию) из органов МВД в 2014 году находится в Киеве, Крым последний раз посещал в 2012 году.

С Грицаком, по словам Федосова, он говорил последний раз по телефону в 2018–2019 годах, с Васильевым – несколько дней назад "на разные темы".

Бизнесмена Рината Ахметова Федосов якобы видел только по телевизору. Экс-сотрудник МВД говорит, что о якобы подготовке переворота узнал с удивлением от друзей, прочитавших новость в СМИ.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Ринат Ахметов, Крым, Украина, ФСБ, Владимир Зеленский, государственный переворот, Кристофер Миллер
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