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Главный новый элемент постмарафона Зеленского – сжигание мостов с Ахметовым – журналист

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Зеленский провел пресс-марафон 26 ноября
Зеленский провел пресс-марафон 26 ноября
Фото: president.gov.ua

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес украинского бизнесмена Рината Ахметова, озвученные в ходе пресс-марафона 26 ноября, скажутся на отношении избирателей к самому президенту, считает редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

27 ноября он написал в Facebook, что то, каким будет влияние марафона на электорат, "не совсем очевидно".

"Почитал апокалиптические прогнозы о провале Зеленского на пресс-конференции, уничтожении его рейтинга и так далее. У меня, похоже, есть плохая для многих новость. Воздействие на рядового избирателя совсем немного иное, чем влияние на ту часть вашего Facebook-пузырька, который и до пресс-конференции относился к Зе "не очень положительно". Это разные группы с разной предвзятостью и разными критериями. Не стоит экстраполировать себя на всю страну, это путь к ошибке. Будет ли влияние пресс-марафона вообще и каким оно будет, лично для меня совсем не очевидно. Но оно точно не такое, как преподносится", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что на данный момент "более или менее ясно" разве то, что расслоение общества "снова растет, и это грустно".

"Очень хотел бы увидеть социологию недели через две, чтобы понять, чье предположение оправдалось. Ну а главный новый элемент постмарафона, как лично мне кажется, – это сжигание мостов с Ахметовым. Вот это будет иметь более дальновидное, стратегическое влияние, в том числе на мнения электората, чем не очень смешные шутки о бутерброде", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/4477744802279900

Контекст:

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства. Президент общался с журналистами около пяти с половиной часов. На пресс-марафон пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

В ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что не видит угрозы госпереворота.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, пресс-конференция, Сергей Сидоренко
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