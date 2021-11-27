Главный новый элемент постмарафона Зеленского – сжигание мостов с Ахметовым – журналист

27 ноября он написал в Facebook, что то, каким будет влияние марафона на электорат, "не совсем очевидно".

"Почитал апокалиптические прогнозы о провале Зеленского на пресс-конференции, уничтожении его рейтинга и так далее. У меня, похоже, есть плохая для многих новость. Воздействие на рядового избирателя совсем немного иное, чем влияние на ту часть вашего Facebook-пузырька, который и до пресс-конференции относился к Зе "не очень положительно". Это разные группы с разной предвзятостью и разными критериями. Не стоит экстраполировать себя на всю страну, это путь к ошибке. Будет ли влияние пресс-марафона вообще и каким оно будет, лично для меня совсем не очевидно. Но оно точно не такое, как преподносится", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что на данный момент "более или менее ясно" разве то, что расслоение общества "снова растет, и это грустно".

"Очень хотел бы увидеть социологию недели через две, чтобы понять, чье предположение оправдалось. Ну а главный новый элемент постмарафона, как лично мне кажется, – это сжигание мостов с Ахметовым. Вот это будет иметь более дальновидное, стратегическое влияние, в том числе на мнения электората, чем не очень смешные шутки о бутерброде", – резюмировал он.