"Лучшее выступление "95-го квартала". Реакция соцсетей на пресс-марафон Зеленского

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова назвала пресс-марафон "началом конца президента".

"И его похоронил не [бизнесмен Ринат] Ахметов. Не [пятый президент Петр] Порошенко. Не [журналист "Украинской правды" Михаил] Ткач и не [журналист "Цензор.НЕТ" Юрий] Бутусов. Прямо сейчас на наших глазах сам Зеленский пилит свой президентский сук", – написала она.

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что президент "нес абсолютную чушь и выглядел идиотом".

"Неадекватность. Нелепость. Хамство. Решение пойти на конференцию было катастрофой", – написала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Вызовите бригаду санитаров на Арсенальную. Ибо в голове пациента – каша. Ахметов, переворот, [бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий] Бурба, формула COVID", – отметил журналист Сергей Руденко.

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что по результатам марафона вопросов больше, чем ответов.

"И наверное, СБУ стоит дать пояснение и дополнительную информацию по этому поводу", – сказал он, комментируя заявление о возможном госперевороте.

"На сегодня это лучшее выступление "95-го квартала" за все время их существования", – написала блогер Ирина Медушевская.

"В чем президенту не откажешь – так это в умении создать атмосферу доверительного чеса с элементами политического триллера... Это же такая завлекуха; это полная иллюзия допуска к тайным пружинам политической интриги! Просто кино!" – написал журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко.

По мнению журналиста Виталия Портникова, марафон показал, что Зеленский "находится в вымышленном мире и не осознает ни вызовов, стоящих перед страной, ни собственной ответственности".

Журналистка Мария Жартовская отреагировала на марафон, перепостив мем с собой в главной роли.