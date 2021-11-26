Зеленский: Так боятся моего второго срока... Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!"

О Гордоне Зеленский вспомнил в контексте разговоров о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.
"Даже если я не пойду на второй срок... Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!" Господи боже мой, неужели это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен – должен только им… Позорище!" – сказал глава государства.
Гордон 23 ноября в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Петра Порошенко на второй срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".
По мнению журналиста, сейчас страной управляет не Зеленский, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Гордон напомнил, что Зеленский обещал быть президентом только один срок, и выразил уверенность, что баллотироваться на второй он не станет.
"Честно скажу, Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить... Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно", – сказал Гордон.
Через два дня, 25 ноября, Офис президента анонсировал пресс-марафон Зеленского, куда обещал пригласить журналистов "из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ". Издание "ГОРДОН", ежедневная аудитория которого составляет около 1 млн читателей, не получило приглашение на мероприятие.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. "Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные", – сказал он.
Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова 11–17 ноября, Зеленского готовы поддержать на выборах 25,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Вместе с ним во второй тур выходит Порошенко, за которого готовы проголосовать 17,5% опрошенных.