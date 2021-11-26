Бутусов: Надо было встать и дать по морде Зеленскому. Видео

"Зеленский пригласил меня, чтобы обидеть, дискредитировать то, о чем я пишу много лет. Упрекнул меня из-за видео с Bayraktar, обвинил меня в гибели наших военных. Это вообще позорно. Честно говоря, если бы не уважение к президента, верховного главнокомандующему, единственным ответом Зеленскому надо было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире просто как человек без морали и совести. Который бросается словами, потому что у него статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря. Я уважаю наше государство, наших воинов, которые воюют на фронте. Все, что я пишу, делал для них, защищая их", – сказал Бутусов.
Он добавил, что обязательно расскажет, откуда получил видео удара украинского Bayraktar по оккупантам, когда придет время.
"Потому что ситуация такова: у нас есть человек на Банковой, который имеет статус президента и свое представление о войне. А у военных представление абсолютно другое. Это две разные линии. Я получил от военных видео удара Bayraktar, они гордятся этим, считают, что это необходимо выставить. Поэтому мне все равно, что люди, которые не воевали, а посещали зону ООС как туристы: Зеленский, Ермак и Демченко, – что они об этом думают", – подчеркнул журналист.
Зеленский сегодня провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. В ходе мероприятия президент заявил, что публикация видео использования беспилотников Bayraktar на Донбассе стала причиной гибели украинских военных.
Бутусов назвал лживыми обвинения Зеленского.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.
26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал Бутусов.
Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.
В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.
Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.
Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.
Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.