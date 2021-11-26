Бутусов: Надо было встать и дать по морде Зеленскому. Видео

Бутусов: Зеленский себя вел в этом эфире просто как человек без морали и совести Скриншот: Апостроф TV / YouTube

"Зеленский пригласил меня, чтобы обидеть, дискредитировать то, о чем я пишу много лет. Упрекнул меня из-за видео с Bayraktar, обвинил меня в гибели наших военных. Это вообще позорно. Честно говоря, если бы не уважение к президента, верховного главнокомандующему, единственным ответом Зеленскому надо было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире просто как человек без морали и совести. Который бросается словами, потому что у него статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря. Я уважаю наше государство, наших воинов, которые воюют на фронте. Все, что я пишу, делал для них, защищая их", – сказал Бутусов.

Он добавил, что обязательно расскажет, откуда получил видео удара украинского Bayraktar по оккупантам, когда придет время.

"Потому что ситуация такова: у нас есть человек на Банковой, который имеет статус президента и свое представление о войне. А у военных представление абсолютно другое. Это две разные линии. Я получил от военных видео удара Bayraktar, они гордятся этим, считают, что это необходимо выставить. Поэтому мне все равно, что люди, которые не воевали, а посещали зону ООС как туристы: Зеленский, Ермак и Демченко, – что они об этом думают", – подчеркнул журналист.