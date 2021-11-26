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"Обязательно подойди и сделай". Экс-министры жаловались Зеленскому, что не могут "дать по роже" критикам

Зеленский: Об них вытирают ноги. Кто это может выдержать?
Зеленский: Об них вытирают ноги. Кто это может выдержать?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему министры, которых увольняли из правительства за его каденцию, не отчитывались о своей работе в парламенте. Об этом он сказал 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировал Офис президента.

"Они не обязаны, это зависит от их желания, мне так кажется. Например, [бывший министр обороны] Андрей Таран –  честный человек, ему не все удалось – мне сказал: "Я не могу. Я выхожу, они такие слова говорят... Люди не знают. Они обвиняют. Предатель, лжец. Он говорит: "Я просто не могу, у меня жена, дети. Я ничего не сделал, я работал на государство". И за это государство в таком формате, с оголтелыми людьми, с плакатами "Сжечь! Повесить! Предатель!", – рассказал президент.

Он добавил, что министры не хотят отчитываться "из-за крикунов".

"Они люди и личности. Об них вытирают ноги. Кто это может выдержать? Это нечестно. Когда этот человек говорит: "Я хочу уйти с должности министра, чтобы выйти на улицу и дать по роже. Я не могу на должности это сделать. Что вы думаете, господин президент, я подведу вас после этого?" Нет. Я говорю: "Обязательно подойди и сделай", – подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналиста, почему за два с половиной года президентства в Кабмине поменялось почти 40 министров, он ответил, что не будет себя оправдывать.

"Были позитивные ротации. Были у меня ошибки. Это правда. Ошибался и Кабмин, и партия. 40 министров, да. Кажется, при [бывшем президенте Украины Леониде] Кучме поменялись два или три Кабмина. Думаю, количество было не такое, но приблизительно. Я считаю, что мы выбираем лучших и несколько министров у нас появились прекрасных. Я вижу результат", – отметил глава государства.

Он назвал среди лучших министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Теги: Украина, правительство, ротация, Владимир Зеленский, парламент, Андрей Таран, Кабмин
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