Зеленский подтвердил, что в день рождения Ермака был с ним в "Синегоре", но заявил, что глава ОП отказался праздновать 50-летие. Видео

Зеленский во время марафона прокомментировал расследование "Украинской правды" о праздновании в "Синегоре" дня рождения Ермака.
По словам Зеленского, Ермак отказался праздновать свой день рождения.
"Он же не виноват, что это именно в этот день. Ему было 50 лет. Он отказался праздновать в этот день, потому что он сказал, что завтра здесь будут люди и скажут, что пока идет официальное возложение цветов, кто-то там что-то празднует. "Пляски на крови", – сказал президент.
"Если вы у меня спросите, был ли я в "Синегоре"? Да. Праздновал ли я день рождения Ермака... Ермак со мной был... В пятницу вечером после работы я со своей семьей – на что имею право – полетел на один день отдохнуть. На один день", – сказал он.
Президент рассказал, что вечером 19 ноября улетел в Ивано-Франковскую область, где ведется подготовка к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии. Там он встречался с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым.
Зеленский заявил, что 20 ноября у него был выходной.
"Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья", – сказал он.
Утром 21 ноября, по словам главы государства, он прилетел в Киев, где в День достоинства и свободы возложил цветы и встретился с военными, а затем снова на вертолете полетел в "Синегору". Журналист Михаил Ткач уточнил, был ли с президентом Ермак.
"С Ермаком. Еще вещи были, а в вещах были бутерброды, если вы хотите все детали. И с бутербродами, и с Ермаком... Я полетел в Гуту. В Гуту я прилетел... Моя семья – имею право. И на следующий день я улетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи, большой "зради" "Вертолет, Ермак и Ткач", – заявил Зеленский.
Ткач спросил: "Так Ермак просто с вами летает, когда вы отдыхаете с семьей?" На что Зеленский сказал: "Что значит "просто"?" – и не ответил на этот вопрос.
Президент также объяснил, что летал на вертолете Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, потому что президентский самолет на ремонте.
О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в "Синегоре" (Гута Ивано-Франковской области), празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 20 ноября.
"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.
В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.
По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.
День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.
В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".
Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.