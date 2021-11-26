Зеленский подтвердил, что в день рождения Ермака был с ним в "Синегоре", но заявил, что глава ОП отказался праздновать 50-летие. Видео

Зеленский во время марафона прокомментировал расследование "Украинской правды" о праздновании в "Синегоре" дня рождения Ермака.

По словам Зеленского, Ермак отказался праздновать свой день рождения.

"Он же не виноват, что это именно в этот день. Ему было 50 лет. Он отказался праздновать в этот день, потому что он сказал, что завтра здесь будут люди и скажут, что пока идет официальное возложение цветов, кто-то там что-то празднует. "Пляски на крови", – сказал президент.

"Если вы у меня спросите, был ли я в "Синегоре"? Да. Праздновал ли я день рождения Ермака... Ермак со мной был... В пятницу вечером после работы я со своей семьей – на что имею право – полетел на один день отдохнуть. На один день", – сказал он.

Президент рассказал, что вечером 19 ноября улетел в Ивано-Франковскую область, где ведется подготовка к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии. Там он встречался с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым.

Зеленский заявил, что 20 ноября у него был выходной.

"Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья", – сказал он.

Утром 21 ноября, по словам главы государства, он прилетел в Киев, где в День достоинства и свободы возложил цветы и встретился с военными, а затем снова на вертолете полетел в "Синегору". Журналист Михаил Ткач уточнил, был ли с президентом Ермак.

"С Ермаком. Еще вещи были, а в вещах были бутерброды, если вы хотите все детали. И с бутербродами, и с Ермаком... Я полетел в Гуту. В Гуту я прилетел... Моя семья – имею право. И на следующий день я улетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи, большой "зради" "Вертолет, Ермак и Ткач", – заявил Зеленский.

Ткач спросил: "Так Ермак просто с вами летает, когда вы отдыхаете с семьей?" На что Зеленский сказал: "Что значит "просто"?" – и не ответил на этот вопрос.

Президент также объяснил, что летал на вертолете Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, потому что президентский самолет на ремонте.