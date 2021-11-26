Зеленский рассказал, праздновал ли Ермак день рождения в государственной резиденции "Синегора"

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, задавая вопрос президенту, напомнил, что перед выборами в 2019 году Зеленский "противопоставлял" себя бывшим главам государства и политикам и обещал передать госрезиденции детям и тем, кто в них нуждается.
"Но вы уже больше года живете на госдаче в Конча-Заспе, вы облюбовали дачу в Карпатах, "Синегору", и очень часто там бываете. И вы считаете приемлемым использовать спасательные вертолеты, чтобы осуществлять эти частные перелеты к госдачам. Если вы не чувствуете никакого дискомфорта, что пользуетесь этими вертолетами, которые должны спасать людей, не свидетельствует ли это о том, что вы считаете государственное своим? И за такого ли человека, за такое ли убеждение голосовали люди в 2019 году?" – спросил журналист.
Он также напомнил, что в Офисе президента заявили, что празднования дня рождения Ермака на государственной резиденции "Синегора" не было.
"Тогда как объяснить тот факт, что господин Миндич, совладелец "Квартала 95", ваш друг, друг господина Ермака и близкий товарищ господина [бизнесмена] Игоря Коломойского одновременно с вами в тот же день прилетел в Ивано-Франковск и улетел из Ивано-Франковска тоже одновременно с вами. То есть получается, что вы, господин Ермак, господин Миндич и, насколько я понимаю, господин [министр развития общин и территорий Алексей] Чернышов находились в Ивано-Франковске в день рождения господина Ермака, но не праздновали его день рождения в государственной резиденции", – задал вопрос журналист.
Президент ответил, что имеет "полное право" жить в резиденциях.
"Что касается детей. Как я и обещал, действительно на госдачах, где есть здание резиденции, где я пока нахожусь и имею на это полное право, там есть много зданий и они переданы детям, которые живут без родителей. Это уже год, поэтому это обещание я полностью выполнил", – сказал Зеленский.
Он заявил, что ряд людей выселяют с госдач и они подают иски в суды.
"Что касается того, что я в "Синегоре" очень часто. Всего я был там, кажется, четыре раза за два с половиной года", – заявил президент.
Он сказал, что 20–22 декабря в резиденции "Синегора" планируют проводить мероприятия, посвященные 30-летию украинской дипломатии, куда ожидается прибытие около 300 человек.
"Все это будет происходить в госрезиденции в Гуте. Идет помощь. Едут машины. Летят вертолеты. Многое делается, чтобы обустроить много вещей. Потому что таких мест там, где можно принять столько людей, пока нет. Мы начали работать... Я прилетел туда без каких-либо гостей. Ни на каком частном самолете я не прилетал. Здесь вы неправы. Вы не обратились ко мне лично после того, как я там был. Вы выдержали немного времени, вы ожидали ту или иную информацию и за два часа до вашего эфира вы обратились в офис", – заявил Зеленский.
"Это неправда", – ответил Ткач.
"Мне так сказали в офисе", – сказал президент.
"Нет, семь часов у вас было, чтобы ответить", – сказал журналист.
"Михаил, вы могли меня спросить сразу после этой ситуации... Я не совсем понимаю, почему мы действуем в формате, что я оправдываюсь. Можно я вам расскажу, как было? Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет мест в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны. Благодаря вам мои дети ничего нигде почти не празднуют. Благодаря вам, в принципе, человека, у которого было 50-летие 21-го числа... Он же не виноват, что это именно в этот день. Ему было 50 лет. Он отказался праздновать в этот день, потому что он сказал, что завтра здесь будут люди и скажут, что пока идет официальное возложение цветов, кто-то там что-то празднует. "Пляски на крови". Поэтому благодаря вам, Михаил, времени у меня на то, на что я имею право, – на мою собственную жизнь – нет", – сказал президент.
Он заявил, что у него есть возможность, "не скрывая этого, ехать туда, куда он хочет".
"Если вы у меня спросите, был ли я в "Синегоре"? Да. Праздновал ли я день рождения Ермака... Ермак со мной был... В пятницу вечером после работы я со своей семьей – на что имею право – полетел на один день отдохнуть. На один день. Так пострадало наше государство из-за того, что один день я решил отдохнуть. Чтобы вы знали, Михаил, президент никогда не летает на одном вертолете. К сожалению. Я не хочу. чтобы на меня смотрели люди и что-то плохое об этом думали. Не разрешено мне летать на одном вертолете. Летаю в сопровождении. Всех деталей не скажу. О снайперах и так далее, но это жизнь", - сказал он.
Зеленский заявил, что президентский самолет перед этим поломался.
"Люди, которые. так сказать, летят вместе с президентом, обратились и попросили использовать на этот раз [вертолет] ГСЧС. Я спросил, законно ли это. Мне сказали, что да, у меня есть все законные права. Мы полетели на двух вертолетах. Я прилетел. В ночь я встретился с господином Чернышовым. Мы увидели всю инфраструктуру, мы проговорили, что будем делать, где будем брать деньги, которых у нас всегда в бюджете нет. Но приедет 300 человек и надо что-то построить. Надо что-то сделать, хотя бы где эти люди будут вместе сидеть. Я прекрасно отдохнул с господином Чернышовым, работая в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья. В воскресенье я улетел в 7.00 утра", – сказал он.
Зеленский заявил, что полетел в Киев на возложение цветов, затем поехал на работу, а после награждения военных он снова на вертолете полетел в "Синегору". Журналист уточнил, был ли с президентом Ермак.
"С Ермаком. Еще вещи были, а в вещах были бутерброды, если вы хотите все детали. И с бутербродами, и с Ермаком... Я полетел в Гуту. В Гуту я прилетел... Моя семья – имею право. И на следующий день я улетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи, большой "зради" "Вертолет, Ермак и Ткач", – заявил Зеленский.
Ткач спросил: "Так Ермак просто с вами летает, когда вы отдыхаете с семьей?" На что Зеленский сказал: "Что значит "просто"?" – и не ответил на этот вопрос.
О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в "Синегоре" (Гута Ивано-Франковской области), празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 20 ноября.
"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.
В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.
По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.
День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.
В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".
Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.