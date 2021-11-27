По отношеню к Бурбе Зеленский применил "гэбэшный прием" по дискредитации источника – Данилюк

Данилюк считает, что по отношению к Бурбе президент Владимир Зеленский применил "гэбэшный прием".

"Дискредитировать источник. И сейчас мы должны обсуждать, кто такой Бурба, правильный, неправильный. Не то, что он сказал в этой студии, а правильный это человек или неправильный. Это старая тактика, которую гэбэшники использовали", – отметил Данилюк.

Он рассказал, что когда был секретарем СНБО, координировал деятельность разведок, в том числе и Бурбы.

"То, что президент говорил, что Бурба на встречах с действующим руководителем ничего не говорит. Это [замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны] Руслан Демченко. Когда я был руководителем комитета, он активно принимал участие в обсуждении, мы обсуждали спецоперации и так далее. Сейчас он молчит. Почему? Потому что Бурба понимает, что это один из "кротов", которые сидят в Офисе президента, и сливает информацию", – сказал Данилюк.

Зеленский сегодня во время пресс-марафона отметил, что скептически относился к Бурбе. По его мнению, Бурба хотел втянуть Украину "в огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Когда начали СМИ защищать таких людей [как Бурба] – вот у нас и откровенный разговор об этом. Я уже не говорю, как русские отреагировали на это, какую информацию я получил, как они радовались, как они нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило", – сказал он.