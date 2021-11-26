"Не подписывал никакие соглашения". Зеленский ответил на обвинения в том, что замсекретаря СНБО Демченко лоббировал Харьковские соглашения

"Что касается Руслана Демченко. Когда я стал президентом Украины, у человека, которого вы постоянно поддерживаете – [пятого президента Украины Петра] Порошенко, – у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации Президента. Он его якобы спрятал, потому что он не мог... У него такое биполярное раздвоение. Одна риторика у него была против всех, кто работал при [беглом президенте Викторе] Януковиче. А другая риторика: он прятал людей. То есть [бывшего начальника главного управления разведки Минобороны Василия] Бурбу – в разведку, Демченко – оставить в Администрации Президента... На должности зама министра иностранных дел он не подписывал никакие Харьковские соглашения", – сказал президент.
При этом он подчеркнул, что возможную причастность Демченко к Харьковским соглашениям расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
"Мне кажется, господин [бывший замглавы Администрации Президента Константин] Елисеев тоже был замминистра иностранных дел, который работает в команде Петра Алексеевича. А также господин [экс-министр иностранных дел Павел] Климкин, насколько мне известно, тоже был замом министра иностранных дел. Все они после Харьковских соглашений работали именно там – во власти Петра Порошенко", – отметил Зеленский.
Президент подчеркивает, что не видит в этом ничего страшного, потому что они были замами министров и выполняли свою работу.
"Но не ставили подпись под Харьковскими соглашениями. Мало того, господин Демченко, не хочу его оправдывать, но он даже не докладывал это Верховной Раде, где, мне кажется, докладывал министр иностранных дел господин [экс-министр иностранных дел Константин] Грищенко. И голосовала тогда Верховная Рада, голосовали все депутаты и все эти люди, которые сейчас поднимают на телеканалах этот вопрос, они все также голосовали за Харьковские соглашения. Но до того, чтобы рассматривать этот вопрос на заседании СНБО, они не поднимали вопрос", – сказал он.
Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником Порошенко, в июле 2019-го – советником Зеленского. С июня 2020 Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО.
"Схемы" выяснили, что в апреле 2010 года на закрытом заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности Демченко призывал поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму".
Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.
Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.
11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало боевых действий на Донбассе в 2014 году.