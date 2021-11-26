"Не подписывал никакие соглашения". Зеленский ответил на обвинения в том, что замсекретаря СНБО Демченко лоббировал Харьковские соглашения

"Что касается Руслана Демченко. Когда я стал президентом Украины, у человека, которого вы постоянно поддерживаете – [пятого президента Украины Петра] Порошенко, – у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации Президента. Он его якобы спрятал, потому что он не мог... У него такое биполярное раздвоение. Одна риторика у него была против всех, кто работал при [беглом президенте Викторе] Януковиче. А другая риторика: он прятал людей. То есть [бывшего начальника главного управления разведки Минобороны Василия] Бурбу – в разведку, Демченко – оставить в Администрации Президента... На должности зама министра иностранных дел он не подписывал никакие Харьковские соглашения", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что возможную причастность Демченко к Харьковским соглашениям расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

"Мне кажется, господин [бывший замглавы Администрации Президента Константин] Елисеев тоже был замминистра иностранных дел, который работает в команде Петра Алексеевича. А также господин [экс-министр иностранных дел Павел] Климкин, насколько мне известно, тоже был замом министра иностранных дел. Все они после Харьковских соглашений работали именно там – во власти Петра Порошенко", – отметил Зеленский.

Президент подчеркивает, что не видит в этом ничего страшного, потому что они были замами министров и выполняли свою работу.

"Но не ставили подпись под Харьковскими соглашениями. Мало того, господин Демченко, не хочу его оправдывать, но он даже не докладывал это Верховной Раде, где, мне кажется, докладывал министр иностранных дел господин [экс-министр иностранных дел Константин] Грищенко. И голосовала тогда Верховная Рада, голосовали все депутаты и все эти люди, которые сейчас поднимают на телеканалах этот вопрос, они все также голосовали за Харьковские соглашения. Но до того, чтобы рассматривать этот вопрос на заседании СНБО, они не поднимали вопрос", – сказал он.