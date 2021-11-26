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ПОЛИТИКА

Спикер Зеленского опубликовал список СМИ, которых пригласили на его пресс-марафон

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Пресс-марафон Зеленского состоится 26 ноября
Пресс-марафон Зеленского состоится 26 ноября
Фото: EPA

Спикер президента Украины Сергей Никифоров вечером 25 ноября опубликовал в Facebook список СМИ, журналисты которых были приглашены на пресс-марафон к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или Kyiv Food Market, количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слов было и расследователей, и у международных СМИ, и у представителей медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал спикер.

В список вошли:

  • издание LIGA.net;
  • агентство "РБК Украина";
  • "24 канал";
  • ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера";
  • агентство "Українські новини";
  • агентство "Интерфакс Украина";
  • издание "Обозреватель";
  • канал "1+1";
  • "5 канал";
  • агентство Reuters;
  • Deutsche Welle;
  • канал "Дом";
  • агентство УНИАН;
  • агентство "Укринформ";
  • ТРК "Украина";
  • агентство AFP;
  • издание "Цензор.НЕТ";
  • агентство Bloomberg;
  • "Радіо Cвобода";
  • издание "КП в Украине";
  • издание "Украинская правда";
  • издание "Бабель";
  • канал СТБ;
  • издание "Фокус";
  • издание "Корреспондент";
  • издание НВ;
  • канал "Интер";
  • издание "Forbes Украина";
  • канал ICTV;
  • издание LB.ua;
  • канал "UA:Перший";
  • телерадиокорпорация BBC.
https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4653255058075373

Контекст:

25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен "экватору" его пребывания в должности. "В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", – заявили в ОПУ. Предполагается, что марафон продлится три часа.

Журналисты, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией выбрали госпредприятие "Антонов".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, журналисты, пресс-конференция, Офис президента Украины, Сергей Никифоров
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