Спикер Зеленского опубликовал список СМИ, которых пригласили на его пресс-марафон

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или Kyiv Food Market, количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слов было и расследователей, и у международных СМИ, и у представителей медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал спикер.

В список вошли:

Контекст:

25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен "экватору" его пребывания в должности. "В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", – заявили в ОПУ. Предполагается, что марафон продлится три часа.

Журналисты, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией выбрали госпредприятие "Антонов".