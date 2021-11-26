Журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, намерены прийти к месту его проведения, чтобы выразить протест

Журналистка Татьяна Козырева сообщила в Facebook, что сотрудники медиа намерены прийти на 12.00 к коворкингу Creative States Arsenal, где будет проходить мероприятие.

"Коллеги из "не ведущих" СМИ, есть предложение прийти под стены "пресс-конференции", чтобы продемонстрировать, сколько журналистов хотели и не смогли задать вопрос президенту Зеленскому", – написала она.

Козырева отметила, что журналистов лишили возможности аккредитоваться на пресс-марафон.

"Отговорки, что это связано с пандемией, не принимаются, потому что можно было аккредитовывать только вакцинированных", – добавила она.

О протесте сотрудников медиа сообщила в Facebook также журналистка Екатерина Сергацкова.

"Завтра журналисты, редакторы и работники СМИ придут под место проведения так называемой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, чтобы озвучить протест против гибридной цензуры. Журналисты должны иметь равные возможности в доступе к информации и имеют право задать вопросы, в ответах на которые нуждается общество, в то время как Офис президента хочет общаться только с избранными, создавая лояльный "пузырь" прессы. Нет, не получится", – написала она.

Журналистка отметила, что раньше на пресс-конференции с президентом была предусмотрена аккредитация, а на мероприятие 26 ноября решили пригласить 30 журналистов.

"Зарегистрироваться нельзя. Офис сам решил, кого пригласить: 30 изданий. Это какой-то уже новый уровень. Раньше открывали регистрацию и отказывали, теперь решили: ну зачем эти формальности, если можно вообще не заморачиваться? Привет, Виктор Федорыч", – заявила Сергацкова.

Редактор проекта "Радіо Свобода" и "Голоса Америки" "Настоящее время" Юлия Горичева сообщила в Facebook. что журналисты обратились к спикеру Зеленского Сергею Никифорову, чтобы получить аккредитацию на пресс-марафон.

"Нам сказали, что мы не входим в число авторитетных изданий, чтобы освещать пресс-конференцию... Дословно это звучало так: "Мы пригласили более авторитетные СМИ и нечего мне вздыхать в трубку". Так что освещать событие будут только избранные. Что-то новенькое. Оказывается, Офис президента сам выбрал 30 представителей СМИ, которым лично прислал приглашение... От коллег поступило предложение: собраться у места проведения пресс-конференции в знак протеста против ущемления свободы слова. Можно взять плакаты и написать там вопросы, которые так и не удастся задать президенту", – написала она.

Позже, по словам Горичевой, "Радіо Свобода" получило приглашение.

Об акции сообщила в Facebook и медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная.

"Зеленский собирает на "пресс-конференцию" избранных медиа и журналистов. У других нет способа туда попасть и задать вопрос. Завтра в 12.00 встречаемся у коворкинга Creative State Arsenal на метро "Арсенальная", улица Московская, 8. Потому что скоро он закроется в какой-то резиденции и кто-то из пресс-секретарей вынесет журналистам, например, торт", – заявила она.