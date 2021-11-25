Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон. Глава государства ответит на 30 вопросов

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ, – говорится в сообщении. – В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов".

Отмечается, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 и продлится три часа. Во время мероприятия будут освещены такие темы, как проведение реформ в Украине, ситуация на Донбассе и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией COVID-19, подчеркнули в ОПУ.

"Завтра президент ответит на все важные вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали – скоро – в официальных сообщениях", – написал в Facebook спикер Зеленского Сергей Никифоров.