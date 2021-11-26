Аваков: Я не боюсь государственного переворота, потому что я его не вижу

"Я не боюсь государственного переворота, потому что я его не вижу", – сказал Аваков.

По словам бывшего главы МВД, "некомпетентность людей во власти, не имея достаточно аргументов для качественного управления, продуцируют интриги, "обидки" и обвинения".

"В результате мы получаем ситуацию, когда в стране есть кризис, который несовсем понятно, как легко вырулить. И в этой ситуации президент пытается найти виновных, а не предложить путь решения. Это большая проблема. Отсюда возникают интриги, обиды и "обидки" и фантазии. О государственном перевороте – в том числе", – сказал бывший министр.

Он заявил, что "вместо твердого и спокойного анализа идут импульсивные решения".

"На сегодняшний момент у наших границ находяится российские войска. И сегодня, как никогда, весь мир говорит об опасности. Я – человек, который прошел два Майдана – говорю вам всем и многие из вас это знают – что очень тяжелые времена. И какой-то период времени во время Майдана и сразу после страна осень слаба. Последний раз [президент РФ Владимир] Путин этим воспользовался. Он может воспользоваться этим еще раз. И поэтому мы все должны быть очент аккуранты и деликатны с такого рода вещами. Да, украинский народ не позволяет своим правителям и своей власти действовать слишком разнузданно. И зачастую, как говорит наш президент, "галас ставить його на місце", – сказал он.