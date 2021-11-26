"Я вам не завидую, а дальше додумайте сами". Разумков – о впечатлениях от пресс-марафона Зеленского

Разумков: Если у главы государства есть такая информация, он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, которые готовили переворот Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит: 1 декабря в Украине состоится переворот. И это говорится так, мимоходом, во время пресс-конференции. Если у главы государства есть такая информация, он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, которые готовили государственный переворот, госизмену. Это 111-я статья Уголовного процессуального кодекса. Они задержаны СБУ, отправлены в места не столь отдаленные и будут нести ответственность", – подчеркнул нардеп.

По его словам, слова Зеленского могут использовать для дестабилизации ситуации в Украине враги страны.

"Возвращаясь к истории. Во время одной пресс-конференции была сказана крылатая фраза: "Я вам не завидую, а дальше додумайте сами". К сожалению, сегодняшняя пресс-конференция президента вызывает именно такие эмоции у меня", – резюмировал экс-спикер.