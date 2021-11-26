"Журналист приходит без приглашения!" Журналисты, которые не попали на пресс-конференцию Зеленского, устроили акцию протеста

"Журналист приходит без приглашения! Поэтому пришли напомнить президенту Зеленскому, что существует определенная законом "Об информации" процедура аккредитации журналистов. Мы не знаем, что такое "приглашение журналистов". И не понимаем, по какому принципу формируются "списки". Это нонсенс! В конце концов, хотелось бы, чтобы "президент жил как учитель, а учитель жил как президент" по закону. Надеемся, что практика "списков" не повторится", – написала Козырева.

По мнению журналистки Екатерины Сергацковой, Зеленский должен провести "настоящую пресс-конференцию".

"У общества накопилось много вопросов к президенту, но он, кажется, не хочет или боится их услышать, иначе не знаю, как объяснить игнор независимых украинских СМИ… Это впервые, когда президент лишает журналистов возможности зарегистрироваться на пресс-конференцию и среди прочего создает конфликт внутри журналистской среды", – отметила Сергацкова.

Журналистка Юлия Горичева сообщила, что протестующих на улице сотрудников СМИ угостили кофе и сэндвичами.

"Жлобство высшего разряда на пресс-конференции Владимира Зеленского. Всех, кто не попал в список 30 приглашенных СМИ, но решил выразить свой протест и прийти к месту проведения мероприятия, на улице угощают кофе и сэндвичами. Как мило", – резюмировала Горичева.