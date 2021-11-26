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Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца года

Зеленский: Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП
Зеленский: Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до конца текущего года. Об этом он заявил 26 ноября на пресс-марафоне, который транслировал Facebook-аккаунт Офиса президента.

"Я знаю, ко мне обращались наши западные партнеры – я имею в виду послов – они видят, что мы продвигаемся вперед. Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП, я полностью это поддерживаю. Я знаю, там есть финалисты, а какое давление со стороны Офиса, я не совсем понимаю", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал информацию, что очередное заседание комиссии по избранию главы САП 25 ноября было сорвано.

"Мне сказали, что не было кворума, кто-то там заболел. Я не знаю. Я не знаю, кто там люди [замглавы Офиса президента Олега] Татарова, там нет людей Офиса [президента]", – сказал он.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, САП
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