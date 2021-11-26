Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца года

Зеленский: Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП Фото: president.gov.ua

"Я знаю, ко мне обращались наши западные партнеры – я имею в виду послов – они видят, что мы продвигаемся вперед. Я правда очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП, я полностью это поддерживаю. Я знаю, там есть финалисты, а какое давление со стороны Офиса, я не совсем понимаю", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал информацию, что очередное заседание комиссии по избранию главы САП 25 ноября было сорвано.

"Мне сказали, что не было кворума, кто-то там заболел. Я не знаю. Я не знаю, кто там люди [замглавы Офиса президента Олега] Татарова, там нет людей Офиса [президента]", – сказал он.