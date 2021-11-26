Очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали

У САП нет полноценного руководителя с августа 2020 года Фото: depositphotos.com

"Сегодня татаровская (речь о замглавы Офиса президента Олеге Татарове. – "ГОРДОН") часть комиссии, а именно [Евгений] Соболь, [Андрей] Гуджал и [Елена] Бусол не появились на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно было быть собеседование и объявление победителя конкурса", – отмечает Шабунин.

По его словам, Соболь не пришел, так как готовится к 100-летию вуза, где работает, а Бусол ушла в отпуск.

Как отмечает правозащитная организация Transparency International Ukraine, следующее заседание было назначено на 29 ноября в 17.00. Если снова не наберут кворум, то заседание перенесут на 2 декабря.