Бутусов заявил, что не примет госохрану, если ему ее предложат: Самую большую угрозу моей жизни представляет руководство государства

Бутусов: Угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать Фото: president.gov.ua

По словам журналиста, он откажется от госохраны, если такое предложение поступит.

"Самую большую угрозу моей жизни представляют именно руководители государства: президент [Владимир] Зеленский, в частности, председатель Офиса [президента Андрей] Ермак, председатель СБУ [Иван] Баканов, заместитель председателя Офиса президента [Олег] Татаров, начальник комитета по разведке [Руслан] Демченко и исполняющий обязанности председателя ГБР [Алексей] Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, проваливших целый ряд спецопераций ГУР Минобороны в 2020 году", – заявил Бутусов.

Журналист рассказал, что Госбюро расследований после сообщения о проверке видео, где он стреляет из гаубицы, с ним не связывалось.

"В воскресенье написали [об уголовном производстве], но во время рабочего дня ничего не произошло", – отметил Бутусов.