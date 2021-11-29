"Его ликвидируют, счет пошел на дни". Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану

"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову – за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно – в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: "Юра, тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", – утверждает Арестович.

Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТрО (территориальной обороны. – "ГОРДОН") вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", – отметил советник главы ОП.

По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".

"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан. И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", – резюмировал Арестович.

В ГБР после публикации видео Бутусова, на котором он сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм, заявили, что проведут расследование по этому поводу. После реакции "лидеров общественного мнения" в ГБР уточнили, что не открывали уголовного производства против Бутусова. В ведомстве отметили, что "предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию".