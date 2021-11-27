Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – отметил журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar.

"Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского, дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Бутусов назвал лживыми обвинения Зеленского.