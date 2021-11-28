"Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс. То есть это я все начал". Бутусов прокомментировал расследование ГБР

"Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента [Украины Владимира Зеленского], именно я обнародовал видео с Bayraktar и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, – это теперь повод для эскалации, хоть я и написал, что это было давно", – отметил журналист.

По его словам, власти подозревают, что Бутусов мог попасть из пушки по российским оккупантам "и тем самым развязал войну".

"ГБР контролирует у Зеленского один из руководителей уничтожения протестов на Майдане – [заместитель главы Офиса президента] Олег Татаров, верный кадр [бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича] Андрея Портнова и [главы ОПУ] Андрея Ермака. На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013 года Татаров и Ермак сделали блестящий подарок российской пропаганде – пытаются осудить журналиста, который писал о Майдане и войне с первого дня", – заявил Бутусов.

Он добавил, что не собирается уезжать из Украины.

"Я не собираюсь куда-то уезжать из страны, я останусь здесь, я вышел на Майдан восемь лет назад. Там не было Зеленского, не было Ермака, а Татаров и Портнов были одними из координаторов. Что ж, те, кто меня заказал, теперь известны всем. Теперь российское влияние в Украине каждый гражданин наглядно увидит", – подчеркнул главред.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Он отметил, что видео было снято во время учений подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

"Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – заявил он.

28 ноября в ГБР сообщили, что проверяют законность действий Бутусова, для этого открыли два производства – по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.