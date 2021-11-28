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ПОЛИТИКА

Бутусов опубликовал видео с учений подразделения теробороны. В ГБР заявили, что проведут расследование

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ГБР проверит законность действий Бутусова
ГБР проверит законность действий Бутусова
Фото: president.gov.ua

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия.

"В День памяти жертв Голодомора должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа", – написал журналист.

Позже он уточнил, что время и место съемки раскроет "когда-то позже".

"Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – заявил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/2146889845461057/

В Госбюро расследований 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео в рамках уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"28 ноября журналист выложил видео, где он производит выстрелы из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "По оккупантам – огонь!" Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, на учениях, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", – заявили в ГБР.

По предварительной информации Госбюро, видео снято не в зоне ООС.

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

"Будут проверены также возможные должностные нарушения лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению", – уточнили в релизе.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

Теги: Украина, Юрий Бутусов, Голодомор, Владимир Зеленский, журналисты, ГБР, ООС
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