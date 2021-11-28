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ПОЛИТИКА

В ГБР заявили, что не открывали "дело" против Бутусова

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Уголовное производство возбуждено не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту, отметили в ГБР
Уголовное производство возбуждено не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту, отметили в ГБР
Фото: president.gov.ua

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что не открывали уголовного производства против главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. Об этом 28 ноября сообщается на сайте ГБР.

"Уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту… Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет, и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что "предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию".

"В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как "дело". Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и, пока никому не выдвинуто подозрение, оно не может быть против кого-либо вообще", – подчеркнули в Госбюро.

В ведомстве добавили, что ГБР "занимается исключительно преступлениями должностных лиц и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом расследования".

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Позже он уточнил, что видео "снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины".

В Госбюро расследований (ГБР) 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов "наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

Теги: Украина, Юрий Бутусов, видео, расследование, журналисты, обвинение, уголовное производство, ГБР
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