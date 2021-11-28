В ГУР Минобороны заявили, что РФ может использовать материалы, опубликованные украинскими журналистами в соцсетях

Таким образом в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на публикацию главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова видео, на котором он стреляет из артиллерийского орудия. Заявление ГУР МО опубликовали 28 ноября на странице ГУР МО в Facebook.

"Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", – отметили в посте.

В ГУР призвали украинцев внимательно относиться к обнародованию информации, "которая может привести к гибели людей или усложнить сотрудничество с международными партнерами в сфере обороны".

Министерство обороны Украины осудило поступок Бутусова, об этом написала пресс-служба ведомства.

"Юрий Бутусов выложил на личной странице в Facebook видео, на котором он производит выстрел из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20... В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных сил", – заявили в релизе.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Он отметил, что видео было снято во время учений подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

"Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – заявил он.

28 ноября в ГБР сообщили, что проверяют законность действий Бутусова, для этого открыли два производства – по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Комментируя открытое производство, Бутусов сказал, что окружение Зеленского "сделало блестящий подарок российской пропаганде".