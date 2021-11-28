"Идиотизм и публичный акт избирательного правосудия". Аваков – об уголовном производстве против Бутусова

По словам Авакова, не имеет значения, была ли у ГБР команда от президента или от его окружения Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Возбуждение ГБР дела по Юрию Бутусову – это идиотизм и еще один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть. Воскресные торопыги-підлабузники демонстрируют мстительность обиженной власти", – заявил Аваков.

Он добавил, что не имеет значения, была ли у Госбюро расследований команда от президента Украины Владимира Зеленского или от его окружения.

"Стыд и позор!" – резюмировал экс-министр.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Он отметил, что видео было снято во время учений подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

"Ничего героического в этом видео нет, просто слово ко Дню Голодомора. Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – заявил он.

28 ноября в ГБР сообщили, что проверяют законность действий Бутусова, для этого открыли два производства – по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Комментируя открытое производство, Бутусов сказал, что окружение Зеленского "сделало блестящий подарок российской пропаганде".