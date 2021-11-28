"И так будет с каждым неугодным". Соцсети отреагировали на "дело" ГБР против Бутусова

Бутусов 27 ноября в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия Скриншот: Юрій Бутусов / Facebook

В Госбюро расследований (ГБР) 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов "наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".

"ГОРДОН" собрал реакцию соцсетей на открытие против главреда СМИ уголовного производства по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины (УКУ).

Редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко назвал ситуацию "адским стыдом, который не завершится ничем, но серьезно навредит государству".

"Они реально идиоты и настолько не понимают, что делают? Или понимают и настолько утратили реальность? Или некоторые не понимают, а другие вокруг сознательно вредят и подставляют? Или другой вариант? Тогда какой? – написал Сидоренко в Facebook. – Потому что это очень похоже на попытку "потрогать" Рубикон, переход которого является очевидной угрозой для всех".

Бутусова поддержал в Facebook бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Это за пределом здравого смысла", – подчеркнул он.

Председатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах отметил в Facebook, что "молчал", когда опубликовали расследование Bellingcat, после заявлений бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", после пресс-марафона с участием президента Владимира Зеленского, "хотя было совсем уж тяжело сдержаться".

"Молчал не просто так, а потому, что не хочу ничего плохого говорить о действующей власти (хоть и такой) из-за ситуации на границе [с РФ]. Но сейчас я прочитал, что ГБР будет расследовать какое-то видео с Бутусовым. Тем самым, который рассказал всем про "вагнергейт". И, в виду этого, опять вынужден напомнить: президент моей страны – кретин", – написал Булах.

Журналист и историк Вахтанг Кипиани, комментируя открытое против Бутусова уголовное производство по ст. 437 УКУ, указал в Facebook, что насчет российского президента Владимира Путина "такого производства нет".

"Благодаря зеленому уклонисту мы теперь точно знаем, кто развязал и ведет агрессивную войну", – добавил Кипиани.

"И так будет с каждым неугодным…" – резюмировал в Facebook о деле против Бутусова бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

В ГБР заявили, что, по предварительной информации, видео с Бутусовым снято не в зоне ООС.

"Будут проверены также возможные должностные нарушения лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению", – уточнили в ГБР.